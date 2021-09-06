* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, , 16:46 — REGNUM Видео из афганской провинции Панджшер — с территории усыпальницы Ахмад Шаха Масуда (Панджшерский лев, отец лидера Панджшерского сопротивления Ахмада Масуда), опубликовали талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Фотография афганского полевого командира Ахмада Шаха Масуда

Авторы съёмки заявили, что не планируют разрушать достопримечательность. Они прокомментировали заявление Масуда, который оставил Панджшер с ополченцами, уступив талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявив, что он «просто бежал» и что он якобы обманул тех, кто на него рассчитывал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Масуд заявил, что против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) следует выступить всем жителям Афганистана. Он сказал, что талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживают иностранные военные.

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