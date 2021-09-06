Киев, , 16:44 — REGNUM О тотальном нарушении свободы слова на Украине и давлении на оппозицию, внесудебных действиях Совнацбеза уже заявили ООН, ОБСЕ, а сейчас и организация Freedom House, отмечает в своём комментарии сегодня, 6 сентября, украинский политический эксперт Екатерина Селантьева.

Freedom House. Вашингтон AgnosticPreachersKid

Эксперт напоминает, что президент американской организации Freedom House Майкл Абрамовиц опубликовал открытое письмо президенту США, где заявил, что глава Украины Владимир Зеленский «использует исполнительную власть без судебного надзора для наказания отдельных СМИ, технологических платформ, непосредственно журналистов и их веб-сайтов под предлогом борьбы с дезинформацией».

«Это уже очень серьезно, если организация Freedom House, которая существует на деньги правительства США, выносит на уровень президента страны вопрос закрытия оппозиционных телеканалов и СМИ в Украине и внесудебных действий СНБО. Об этой проблеме в Украине уже заявили ООН, ОБСЕ, а сейчас и Freedom House», — отметила Селантьева, подчеркнув, что такое обращение может стать «приговором» Зеленскому.

ИА REGNUM напоминает, что ранее эксперты уже заявляли, что открытое письмо президента американской организации Freedom House, обнародованное как раз накануне визита президента Владимира Зеленского в США — это как минимум «тревожный звоночек» для властей Украины.

Также отмечалось, что обращение стало неприятным сюрпризом для Киева — по кулуарным данным, офис Зеленского потратил $1,5 млн на американских лоббистов, чтобы организовать встречу с Байденом, и аккурат за двое суток до мероприятия получил такой «подарочек».