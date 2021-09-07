Белгород, 7 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Свыше трёх тысяч человек прошли ревакцинацию от COVID-19 в Белгородской области. Об этом 6 сентября на оперативном брифинге заявил руководитель регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Полностью план по вакцинации первым и вторым компонентом выполнили 16 муниципалитетов области. Плановых показателей по иммунизации населения ещё не достигли крупнейшие города Губкин, Старый Оскол и Белгород. В тоже время, на ревакцинацию уже пришли свыше трёх тысяч человек.

«Дополнительных пунктов для ревакцинации не требуется. Она происходит на тех же площадках, что и вакцинация. Более трёх тысяч человек уже повторно привились от COVID-19 в регионе. Если полгода прошло после прививки, и человек изъявил желание, пожалуйста, без проблем он обращается на пункт вакцинации и получает прививку», — уточнил Андрей Иконников.

Как сообщало ИА REGNUM, на 6 сентября в Белгородской области зарегистрировано 49 960 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 44 108 человек, скончались от осложнений 1033 пациента.