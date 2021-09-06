Санкт-Петербург, 6 сентября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о вызвавшем большой общественный резонанс убийстве студента СПбГУ в центре Петербурга. Обвиняемый в этом громком преступлении 43-летний Заур Каримов, а также шесть связанных с ним лиц, обвиняемых в мошенничестве, в скором времени предстанут перед судом. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Spb.sledcom.ru Обвиняемый Заур Каримов

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года студент Владислав Голиков для получения медицинской книжки обратился в фирму, якобы предлагавшую такую услугу, но оказавшуюся мошеннической конторой. Когда молодой человек потребовал выдать книжку или вернуть деньги, у него возник конфликт с Каримовым, выполнявшим у мошенников функцию охранника. В результате конфликта у дома №137 по Невскому проспекту мужчина выстрелил в голову студента из травматического пистолета, имея, как считает следствие, прямой умысел на убийство. Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу, и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, вскоре скончался.

Как отмечает следствие, Каримов совместно с шестью обвиняемыми с марта по июнь 2020 года под предлогом оказания услуг по трудоустройству и оформлению медицинских книжек, мошенническим путем похитили денежные средства у 60 потерпевших на общую сумму более 150 тыс. рублей.

«Объем уголовного дела составил 35 томов. В рамках расследования назначен и проведен ряд экспертиз, в том числе почерковедческая, в ходе которой были исследованы более 200 документов, — рассказали в ведомстве. — Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору».

Добавим, что в настоящее время следствие разыскивает четырех соучастников обвиняемых, которые находятся в розыске и должны быть привлечены к уголовной ответственности.