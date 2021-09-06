Москва, , 16:38 — REGNUM Белорусская власть хочет показать, что она вечна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев, говоря о приговоре, который белорусский суд вынес оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку.

Мария Колесникова Цитата из видео из YouTube

Суздальцев отметил, что Колесникова и Знак отличались в своих подходах к деятельности оппозиции в рамках протестной деятельности в Белоруссии. По словам эксперта, Колесникова всегда настаивала на полном непротивлении сотрудникам правоохранительных органов, даже во время столкновений с ОМОНом и жёсткого применения силы против протестующих со стороны сотрудников МВД. Это привело к падению протестной активности.

«Это, конечно, большой удар по оппозиции» — заявил эксперт, комментируя вынесение приговора Марии Колесниковой и Максиму Знаку.

Для огромной массы минчан Мария Колесникова осталась «героиней, белорусской Жанной д’Арк». Приговор вызовет протесты, «но не на улице», считает Суздальцев.

«Власть демонстрирует, что с одной стороны, она вечная, с другой — что она не вызывает симпатий», — отметил политолог.

Суздальцев считает, что Марию Колесникову и Максима Знака отпустят или обменяют к Новому году, поскольку они представляют из себя политзаключённых и будут являться предметом переговоров с ЕС.

Напомним, что белорусский суд 6 сентября приговорил Марию Колесникову к 11 годам заключения в колонии общего режима, Максима Знака — к 10 годам колонии общего режима. Оба фигуранта входили в Координационный совет оппозиции и были признаны судом виновными по всем инкриминируемым им статьям.