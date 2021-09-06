Афины , , 20:34 — REGNUM Региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, с акцентом на Восточное Средиземноморье, Ближний Восток и Афганистан, обсуждались в ходе встречи премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса и прибывших в понедельник с визитом сенаторов США Криса Мерфи и Джона Оссоффа. Об этом сообщает AMNA 6 сентября. Приветствуя сенаторов, Мицотакис отметил, что отношения между Грецией и Соединенными Штатами «укрепляются по всем направлениям: безопасность, оборона, геополитика и экономика».

Кирьякос Мицотакис European People's Party

Согласно правительственным источникам, на встрече подтвердился отличный уровень двусторонних отношений между Афинами и Вашингтоном и были изучены возможности для их дальнейшего углубления и расширения в таких областях, как сотрудничество в области обороны, инвестиции в стратегическую инфраструктуру и совместная работа в области энергетики и окружающей среды. Политики также обсудили запланированные правительством реформы греческого государства и экономики.

Мицотакис рассказал о последних событиях в Восточном Средиземноморье и проанализировал роль Греции как опоры стабильности и безопасности в более широком регионе с помощью схем сотрудничества с совместными партнерами, такими как Кипр, Израиль и Египет.

На встрече также обсуждался ход рассмотрения законопроекта об обороне и межпарламентском партнерстве между США и Грецией, который в настоящее время находится в Конгрессе США и, как ожидается, еще больше укрепит греко-американское сотрудничество. Акт также принимает во внимание изменения в Соглашении о взаимном оборонном сотрудничестве между США и Грецией, которые обсуждаются в настоящее время.