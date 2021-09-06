Сафоново, Смоленская область, 6 сентября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Следственные органы Смоленской области начали проверку информации о неполучении сотрудниками Сафоновской центральной районной больницы выплат за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 6 сентября.

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»В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, действиям ответственных должностных лиц будет дана соответствующая правовая оценка», — уточнили в СКР.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение от имении сотрудников Сафоновской больницы, которые пожаловались, что работают «вплотную с ковидными больными», но полагающихся выплат не видели с ноября 2020 года.