Москва, 6 сентября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. После ревакцинации москвичи смогут воспользоваться сервисом по продлению московских QR-кодов. Как сообщили 6 сентября в оперштабе Москвы портал заработает с 13 сентября.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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В оперштабе напомнили, что срок действия QR-кода после ревакцинации будет составлять один год. Он будет генерироваться в день прививки однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентной. Чиновники также уверяют, что ни у кого не должно возникать сложностей с их использованием, поскольку информационные системы Москвы изначально предусматривают возможность продления QR-кодов. На сегодняшний день нет ни одного просроченного сертификата о вакцинации.

Также в случае ревакцинации цифровой пропуск можно получить на федеральном портале госуслуг. Городская система передачи данных о вакцинации интегрирована в федеральную, а с прошлой недели обеспечена передача сведений о вакцинированных.

В операштабе заверили, что системы выдачи QR-кодов работают стабильно и корректно — все получившие прививку москвичи могут использовать QR-коды без ограничений.

Ранее москвичи начали жаловаться на то, что после ревакцинации не могут продлить срок действия сертификата вакцинированного.

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