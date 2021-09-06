Ярославль, 6 сентября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Лучшие сотрудники ПАО «Славнефть-ЯНОС» получили награды за многолетний труд и вклад в развитие химической промышленности региона, высокие профессиональные успехи, а также достижения в области науки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Торжественный вечер накануне дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности прошёл в ДК «Нефтяник».

Награждение

Генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов, руководители города и области вручили ведомственные и корпоративные награды работникам: Почётные грамоты Министерства энергетики Российской Федерации, Благодарности и Почётные грамоты Губернатора Ярославской области, нагрудные знаки «Герой труда» и «Заслуженный работник» ПАО «НГК «Славнефть», а также почётные знаки за активную профсоюзную деятельность.

«Приятно видеть, что столько работников нашего предприятия достигли высоких профессиональных успехов, за которые им были вручены заслуженные награды, что говорит о высокой оценке труда коллектива завода. В этом году нашему предприятию исполняется 60 лет. То, каким завод мы видим сегодня — динамичным, современным, высокотехнологичным — всё это заслуга первых нефтяников, которые пришли строить завод, вкладывали все силы в его становление, развивали его, создав тем самым фундамент для наших успехов и побед. А благодаря накопленному опыту и сплочённой команде сегодняшнего коллектива завод продолжает развиваться и идёт в ногу со временем», — сказал генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.

Николай Карпов поздравил с праздником сотрудников завода, ветеранов и всех причастных к отрасли. 15 октября ПАО «Славнефть-ЯНОС» отметит свой 60-летний юбилей: за эти годы предприятие стало одним из лидеров отрасли, занимая сегодня третье место по объёму переработки нефти в России.

«По объёму первичной переработки нефти предприятие входит в число ведущих нефтеперерабатывающих заводов России. Параллельно активно проводится модернизация производства в направлении усиления экологической безопасности, а также успешно реализуются совместно с Правительством Ярославской области различные социально-значимые для населения региона проекты. Каждый из сотрудников вкладывает свои силы в развитие предприятия, которое в этом году отмечает своё 60-летие. Накопленный ценный опыт и высокий профессионализм специалистов позволяют выполнять самые сложные проекты и добиваться высоких результатов», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

День нефтяника в Ярославле

ПАО «Славнефть-ЯНОС» является одним из градообразующих предприятий Ярославля. Важность завода для города отметил заместитель мэра Андрей Данц:

«Предприятие «Славнефть-ЯНОС» очень важно для города. Мы знаем его историю. Оно вместе с Ярославлем и ярославцами и всегда поддерживает город. Это один из главных налогоплательщиков в городской бюджет — более 150 миллионов ежегодно. У предприятия очень хорошие взаимоотношения с территориальной администрацией Фрунзенского района, который начинался с появления предприятия. Руководители и коллектив предприятия очень внимательно и трепетно относятся и к своему микрорайону, и к формированию имиджа района и города Ярославля. Поздравляю коллектив и руководителей. Так держать!».

Работать на заводе всегда было престижно. Здесь сложились трудовые династии — жизнь многих ярославских семей тесно связана с ЯНОСом.

«Я работаю на предприятии уже три с лишним года. Как закончил ЯГТУ, сразу пошел работать на «Славнефть». У нас уже получается династия — отец тут работает, и мне тоже нравится нефтепереработка», — рассказал один из награждённых, инженер-технолог первой категории, председатель молодежного Совета предприятия Роман Гудкевич.

Сотрудники Ярославского НПЗ, члены их семей и гости с удовольствием наблюдали за выступлениями творческих коллективов. Торжественный вечер закончился ярко и красочно: под гимн ПАО «Славнефть-ЯНОС» на сцене и в зале танцевали дети, устроив зажигательный флешмоб. А в завершении всех ждал ещё и праздничный фейерверк из конфетти и серпантина, а также фонтаны бенгальских огней.