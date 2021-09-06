Варшава, 6 сентября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. 370 попыток незаконного пересечения границы Польши с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов было зафиксировано за последние сутки. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 6 сентября.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

Отмечается, что большинство задержанных нарушителей пограничного режима являются гражданами Ирака.

«Мы отмечаем стабильно высокое число попыток незаконно проникнуть на территорию Польши нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки с территории Белоруссии. Все попытки были пресечены, нелегалы пытаются бежать обратно, но некоторых задерживают пограничники. После прохождения всех необходимых процедур они будут отправлены в центр для иностранцев», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.