Абу-Даби, 6 сентября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Очередное охлаждение взаимоотношений между Саудовской Аравией и Объединенными арабскими эмиратами (ОАЭ) многие эксперты списали на новый виток противостояния за распределение и использование ресурсов углеводородного сырья. Меж тем страны решили окончательно выяснить, кто из них является лидером в ближневосточном регионе, и инициаторами борьбы стали наследные принцы СА и ОАЭ — Мухаммед бен Салман иМухаммед бен Заид.

Kremlin.ru Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман

После прихода к власти в США Джо Байдена Вашингтон перестал поддерживать политику Саудовской Аравии в Йемене. Более того, и за океаном, и в Европе поднялась широкая критика варварского поведения саудовских военных в Йемене. Причём все СМИ умалчивали, что развязал войну против хуситов именно Вашингтон, напомнили в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Эмираты метко воспользовались моментом, пока Эр-Рияд пикировался с Ираном и развязывал военные действия против Йемена, а сами саудиты погрязли в династийных распрях. Это позволило Абу-Даби развернуть активную геополитическую игру, чтобы разделить сферы влияния не только в ближневосточном регионе, но и в Северной Африке.

Между арабскими государствами полно политических, экономических, территориальных и иных претензий. Пока страны региона заняты борьбой за лидерство, полностью остановлены интеграционные процессы, а значит международные отношения на региональном и глобальном уровнях остаются нестабильными.

Ирак, Ливан, Палестина и другие районы региона не способны к самостоятельному решению военно-политических конфликтов, а значит необходимо более активно вовлекать ведущие мировые центры силы в процесс мирных переговоров. Россия и Китай наравне с Вашингтоном должны стать посредниками в переговорах между арабскими странами, резюмировали в Институте РУССТРАТ.