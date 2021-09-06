Санкт-Петербург, 6 сентября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Суды Санкт-Петербурга подсчитали количество рассмотренных за лето 2021 года дел, связанных с нарушением коронавирусных ограничений, и закрытых ими сайтов, через которые сбывались поддельные справки об антителах или вакцинировании. Об этом рассказали 6 сентября в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Pravo.ru КоАП РФ

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За прошедшее лето суды Северной столицы рассмотрели 811 дел по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Из них 455 закончились назначением наказания, 44 были прекращены, 211 — возвращены составителям и 101 дело направлено по подведомственности.

По части нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих (ч.2 ст.6.3 КоАП РФ) было рассмотрено 612 дел. Из них 280 с назначением наказания, 129 — прекращены, 183 — возвращены составителям, 20 направлены по подведомственности.

Кроме того, судами запрещена к распространению информация на 30 сайтах, на которых предлагалось приобрести сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, документы о якобы пройденных тестах на коронавирус, справки о наличии антител или о временной неспособности вакцинироваться.

«Продажа медицинских документов, в том числе справок об отсутствии у человека коронавирусной инфекции, а также других инфекций, без надлежащего забора биоматериала и обследования лица, обратившегося за справкой, может повлечь нарушение санитарно-эпидемиологической обстановки, угрозу распространения заболевания, представляющегося опасность для окружающих», — заметили в ОПС.