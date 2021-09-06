Тюмень, 6 сентября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Тюменской области большинство фермерских хозяйств из-за засухи потеряли в 2021 году 50% урожая зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщается в уведомлении регионального департамента агропромышленного комплекса об обсуждении концепции правового регулирования сложившейся ситуации.

Cap.ru Урожай зерновых

В уведомлении говорится, что в 2021 году для аграриев Тюменской области сложились не простые погодные условия, в большинстве муниципальных районов выпало минимальное количество осадков. В результате чего в 16 районах зафиксированы такие опасные явления, как суховей, сильная жара и почвенная засуха. Указанные погодные явления привели с существенному недобору урожая зерновых и зернобобовых культур, к сильному отставанию в темпах заготовки кормов для скота.

«Так по состоянию на 3 сентября 2021 года урожайность зерновых и зернобобовых составила 15,9 центнеров с гектара, тогда как в 2020 году на аналогичную дату урожайность составляла 21,1 центнеров с гектара. По прогнозным данным валовой сбор зерновых и зернобобовых составит порядка 1100 тыс. тонн, что меньше уровня 2020 года на 20%. В большинстве предприятия и крестьянских хозяйствах недобор урожая составляет 50% и более от уровня прошлого года», — сообщается в уведомлении ведомства.