Афины , 6 сентября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Меры по снижению тарифов на электроэнергию в Греции были анонсированы министром развития и инвестиций Адонисом Георгиадисом, который выступил 4 сентября на телеканале SKAI с соответствующим обращением.

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Греческое правительство понимает, что мировая экономика и, следовательно, экономика Греции вступают в новую фазу, отметил он. Цена одного кубометра природного газа в это время в прошлом году составляла 9 долларов, отметил Георгиадис, «но сейчас он стоит 33 доллара», в то время как стоимость углекислого газа выросла до 63 долларов с предыдущих 22.

Министр сказал, что премьер-министр Кирьякос Мицотакис подробно расскажет об экономической политике и мерах по оказанию помощи гражданам Греции на 85-й Международной ярмарке в Салониках, которая пройдет с 11 по 19 сентября.