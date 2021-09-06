В Петербурге заложат новый противоминный корабль проекта «Александрит»
Санкт-Петербург, 6 сентября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Закладка новейшего корабля противоминной обороны (ПМО) «Афанасий Иванников» проекта 12 700 «Александрит» состоится 9 сентября на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК).
Как сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало, торжественная церемония закладки корабля пройдет под руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.
«Корабль ПМО «Афанасий Иванников» будет построен для оснащения минно-тральных сил Военно-морского флота в рамках серийного строительства кораблей этого проекта, развернутого на Средне-Невском Судостроительном Заводе. Корабли проекта 12 700 на практике доказали свою эффективность и обладают целым рядом уникальных характеристик», — отметил адмирал Николай Евменов.
Корабли противоминной обороны проекта 12 700 «Александрит»: водоизмещение — около 890 тонн; длина — около 62 м; ширина — около 10 м; полная скорость хода — около 16 узлов; экипаж — около 44 чел.
Проект 12 700 «Александрит» разработан ЦМКБ «Алмаз» (входит в ОСК). Такие корабли предназначены для борьбы с морскими минами, которые они могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли ПМО используют различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.
Корабли проекта «Александрит» имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Он легче и долговечнее металлического. К достоинствам композитного корпуса можно отнести его «немагнитность», что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.