Санкт-Петербург, 6 сентября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Закладка новейшего корабля противоминной обороны (ПМО) «Афанасий Иванников» проекта 12 700 «Александрит» состоится 9 сентября на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК).

ВМФ России Корабль ПМО проекта 12 700 «Александрит»

Как сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало, торжественная церемония закладки корабля пройдет под руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

«Корабль ПМО «Афанасий Иванников» будет построен для оснащения минно-тральных сил Военно-морского флота в рамках серийного строительства кораблей этого проекта, развернутого на Средне-Невском Судостроительном Заводе. Корабли проекта 12 700 на практике доказали свою эффективность и обладают целым рядом уникальных характеристик», — отметил адмирал Николай Евменов.

Проект 12 700 «Александрит» разработан ЦМКБ «Алмаз» (входит в ОСК). Такие корабли предназначены для борьбы с морскими минами, которые они могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли ПМО используют различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Корабли проекта «Александрит» имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Он легче и долговечнее металлического. К достоинствам композитного корпуса можно отнести его «немагнитность», что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.