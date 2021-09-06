Минск, 6 сентября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Александр Лукашенко пообещал «крышевать» от бюрократии госпредприятие «Белоруснефть» при создании сети заправок электротранспорта. Об этом он заявил 6 сентября, принимая с докладом гендиректора белорусского госпредприятия Александра Ляхова.

President.gov.by Александр Лукашенко

Годом ранее: Как тебе такое, Илон Маск? Лукашенко готовит конкурента Tesla

На обсуждении доклада присутствовала также председатель Совета Республики (верхняя палата Национального собрания Белоруссии) Наталья Кочанова. Пресс-служба белорусского президента не пояснила, какое отношение она имеет к добыче и переработке нефти, созданию электротранспорта и прочим вопросам ПО «Белоруснефть».

Читайте новости сюжета: Создание из Белоруссии IT — страны

Обращаясь к Ляхову, Лукашенко сказал: «Спасибо вам, что занялись этими заправками — электро. Я вижу, что продвижение серьезное, но сегодня мы снимем всякую волокиту и всякий бюрократизм. Не стесняйтесь об этом говорить откровенно. Вы же еще и сенатор (на самом деле в Белоруссии де-юре нет ни Сената, ни сенаторов, — прим. ИА REGNUM). Если нужна вам поддержка, или, как сейчас модно говорить, «крыша», ну так вот «крыша». Председатель Совета всегда вас поддержит. Любой документ мне напрямую доложит, если это надо. Нет — в правительстве продвинет ту или иную идею».

«Но мы не можем загубить вот эту тенденцию электромобилей. А для электромобилей нужны быстрые заправки. Очень быстрые. И в Витебске, вроде, мы можем это делать (оборудование. — Прим. президентской пресс-службы). Надо тогда активнее разворачивать эту работу«, — отметил Лукашенко.

Также читайте новости сюжета: Коррупция и борьба с ней

Напомним, в 2019 году Александр Лукашенко публично солгал о якобы подаренном ему автомобиле марки «Тесла». Глава американской автокомпании Илон Маск в своём Twitter опроверг заявления о том, что он подарил президенту Белоруссии Tesla Model S P100D за $165 тысяч. Пресс-секретарша белорусского президента Наталья Эйсмонт попыталась смягчить скандал, заявив, что дорогостоящая Tesla у Лукашенко «с завода». Антикоррупционного расследования в связи с «Теслой», «Майбахом» и другими дорогостоящими подарками главному белорусскому чиновнику не проводилось.

Читайте подробности: Стало известно, откуда у Лукашенко электрокар Tesla