* талибов — запрещённая в России организация

Санкт-Петербург, , 16:25 — REGNUM Российская сторона признает законность того афганского правительства, в котором будут не только пуштуны, но и другие этнические группы, заявил 6 сентября журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Если в правительстве Афганистана будут не только талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не только пуштуны (которые составляют основу этой организации), но узбеки, хазарейцы, таджики, то «такое инклюзивное правительство», отмечает Лавров, «сможет обеспечить устойчивый переход уже к новой жизни».

Глава МИД РФ добавил, что при таком подходе Кабула российская сторона примет участие в церемонии инаугурации вместе с другими приглашенными странами.

Напомним, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направили в Москву приглашение участвовать в церемонии узаконивания нового правительства Афганистана. Также приглашены представители Китая, Турции, Ирана, Пакистана и Катара.

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