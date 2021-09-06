Москва, 6 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Производители органической продукции к появлению «зелёного стандарта» относятся настороженно. Об этом 6 сентября заявил руководитель Российской системы качества Максим Протасов на телеканале «Россия 24».

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«При производстве зелёной продукции необходимо использовать удобрения минимально с очень точным внесением — только те, которые прописаны в стандартах, в частности, в них не должно быть тяжёлых металлов, например, кадмия», — заявил Протасов.

«Если используются антибиотики, используются они только для лечения только так и только тогда, когда это необходимо в минимальном количестве», — указал он.

При «зелёном» производстве допускается использование средств защиты растений (пестицидов), но в небольшом количестве: примерно 1,5 кг на 1 га. Геномодифицированная продукция при этом запрещена, но минеральные удобрения разрешены с низким уровнем содержанием токсичных примесей.

Кроме того, у таких продуктов должна быть биоразлагаемая упаковка или упаковка с возможностью повторной переработки