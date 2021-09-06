Калуга, 6 сентября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. В Калужском музее изобразительных искусств 6 сентября состоялась пресс-конференция, посвященная старту всероссийской культурной программы «Пушкинская карта», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство культуры.

Фото министерства культуры Калужской области На пресс-конференции, посвященной старту всероссийской культурной программы «Пушкинская карта»,

Проект, стартовавший с началом сентября 2021 года, призван популяризировать среди молодёжи культурные мероприятия по всей стране. Комментируя событие, министр культуры региона Павел Суслов отметил, что Калужская область активно включилась в данный проект — участие в нем принимают уже девять учреждений культуры, работающих в Калуге. Это — областной драматический театр, ТЮЗ Инновационный культурный центр, областная филармония, Дом музыки, Калужский театр кукол, Калужский объединенный музей-заповедник и его филиалы, Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского и музей изобразительных искусств. В ближайшее время список пополнят учреждения культуры Обнинска.

В настоящее время «Пушкинскую карту» уже активно оформляют жители региона в возрасте от 14 до 22 лет, по ним продано более 250 билетов.