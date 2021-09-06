Вильнюс, 6 сентября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. 6 сентября в Вильнюсе состоялась встреча и совместная пресс-конференция министров иностранных дел Литвы и Польши Габриелуса Ландсбергиса и Збигнева Рау. Дипломаты выступили с совместным заявлением по поводу миграционного кризиса на границе их стран с Белоруссией. Об этом передает пресс-служба МИД Польши.

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Так, дипломаты заявили, что будут совместными усилиями «делать всё, чтобы предотвратить развитие миграционного кризиса». Также главы МИД Литвы и Польши «обвинили режим Лукашенко в спланированной перевозке мигрантов с Ближнего Востока, цель которой — дестабилизация ситуации в Европейском союзе».

Помимо темы миграционного кризиса, Габриелус и Рау обсудили экономическое и научное сотрудничество. Збигнев Рау отметил, что «польско-литовские отношения сегодня находятся в самом хорошем состоянии за последние 30 лет».

Подобные заявления сделал также министр иностранных дел Литвы Габриелус Ландсбергис.