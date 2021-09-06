Бишкек, , 16:20 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Таалайбека Омуралиева с поста министра обороны. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба главы государства.

ВС Киргизии President.kg

В администрации президента отмечают, его увольнение связано с переходом на другую работу. Но на какую именно, не уточнили.

Вместо него на должность главы оборонного ведомства президент назначил Бактыбека Бекболотова.

О Бекболотове известно только то, что в период с 24 июля 2008 года по 13 ноября 2009 года он занимал пост первого заместителя командующего — начальника штаба национальной гвардии Киргизии.