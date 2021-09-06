Воронеж, 6 сентября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Руководитель контрольно-следственного отдела аппарата Следственного управления Следственного комитета Воронежской области Константин Стуров скоропостижно скончался 5 сентября. Некролог появился на сайте управления 6 сентября.

Эмблема СКР

«Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области К.Э. Левит и весь коллектив выражают глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни сотрудника регионального управления Стурова Константина Михайловича. Это тяжелое и трагическое событие для семьи, коллег и каждого, кто знал его лично», — говорится в сообщении.

Константин Стуров родился в Воронеже в 1979 году, окончил юрфак ВГУ в 2001 году и сразу поступил на работу в прокуратуру Ленинского района Воронежа на должность следователя. Работал заместителем районного прокурора Воронежа. С сентября 2007 года состоял в должности руководителя следственного отдела по Ленинскому району Воронежа регионального управления СК, а с июня 2020 года — руководителя контрольно-следственного отдела аппарата управления.