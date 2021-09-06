Бишкек, 6 сентября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении Азиза Аалиева на пост первого заместителя председателя кабинета министров. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 6 сентября.

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Отметим, что с 2009 по 2019 годы Аалиев занимал должности статс-секретаря министерства экономического регулирования и заведующего отделом финансов и кредитной политики аппарата правительства КР

С июля 2019 года по февраль 2020 года Азиз Аалиев числился членом правления Российско-Киргизского фонда развития. А затем его назначили на пост председателя правления РКФР, и он возглавлял фонд до 20 мая 2021 года.