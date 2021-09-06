Москва, 6 сентября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. В России развитие производства органических продуктов питания сталкивается с большими трудностями. Об этом 6 сентября заявил директор по качеству органического агрохолдинга Дмитрий Лосицкий на телеканале «Россия 24».

Продукты питания

«Себестоимость этих продуктов очень высока. Дорогие корма, очень большие требования к земле», — заявил Лосицкий.

«Любое традиционное хозяйство может пойти и купить семена. Органические производители не могут этого сделать — в России нету направлений органики и она очень плохо развивается на данном этапе. Нету поставщиков, которые могут вырастить более дешёвые семена», — указал он.