Пекин, 6 сентября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Президент климатического саммита COP26 Алок Шарма надеется на сотрудничество с Китаем для достижения «успешного многостороннего результата» на следующем раунде глобальных переговоров по климату, который состоится в Глазго в ноябре 2021 года. Об этом сообщает издание South China Morning Post 6 сентября 2021 года.

Алексей Попов ИА Красная Весна Китай

Накануне, 5 сентября 2021 года, Алок Шарма прибыл в Тяньцзинь для участия во встрече с представителями правительства и бизнеса Китая и переговоров с ними в преддверии Конференции сторон COP26 в Шотландии.

Шарма так прокомментировал эту встречу: «Я приветствую стремление Китая достичь климатической нейтральности к 2060 году и с нетерпением жду обсуждения политических предложений Китая по достижению этой цели, его планов по представлению расширенного целевого показателя сокращения выбросов на 2030 год, а также плана совместной работы для достижения успешных многосторонних результатов на COP26».

Несмотря на дружелюбные заявления президента СОР26, Китай, который признан ЕС крупнейшим в мире эмитентом парникового газа, оказывается под давлением стран Большой Семёрки, которые требуют от него заявлений о более решительных мерах по сокращению добычи и потребления угля.

Великобритания и другие страны G7 также попросили Китай о проведении более краткосрочной политики для достижения климатических целей.

Тем не менее, ожидается, что Китай будет придерживаться своей траектории, которая предполагает рост потребления угля, как минимум, до 2025 года.

Визит Алока Шармы в Китай состоялся через три дня после того, как специальный посланник США по вопросам климата Джон Керривстретился со специальным посланником Китая по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа и другими высокопоставленными должностными лицами китайского правительства, чтобы обсудить совместные действия по преодолению климатического кризиса.

Китайский дипломат Ван И, участвовавший в переговорах, сказал Керри что обсуждение вопросов изменения климата «невозможно отделить» от более широких дипломатических споров между двумя сторонами, но Керри ответил, что разрешение кризиса «не должно стать ни идеологическим, ни партизанским, ни геостратегическим оружием».