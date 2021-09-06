Екатеринбург, 6 сентября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Свердловская область вкладывает большие деньги в «мегапроекты», потому что они являются главными «драйверами» сферы услуг, заявил губернатор Евгений Куйвашев на «Прямой линии».

Midural.ru Евгений Куйвашев

По словам чиновника, последние пять лет международная выставка «Иннопром» «сама себя окупает», а в экономику региона по итогу проведения мероприятия приходит «почти миллиард рублей».

Также Куйвашев назвал «мегапроекты» главным «драйвером» развития сферы услуг в области.