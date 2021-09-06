Пенза, 6 сентября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В Пензенскую область для продолжения прививочной кампании от COVID-19 поступила новая партия вакцины «Спутник V» в количестве 41,4 тыс. доз.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По информации регионального минздрава, на 6 сентября первым компонентом антиковидных препаратов привили 392 922 человека. Полностью завершили вакцинацию 350 149 жителей.

В минувшие выходные в Пензе в специально подготовленном автобусе прививку от коронавируса получили 60 человек. В дальнейшем пункты вакцинации «на колесах» будут работать и в жилых зонах различных микрорайонов города, подчеркнули в облминздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с начала пандемии подтверждено 64 908 заражений коронавирусом. Выздоровели за все время 53 898 ковид-пациентов.

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