Москва, 6 сентября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Производители органической продукции к появлению «зелёного стандарта» относятся настороженно. Об этом 6 сентября заявил исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко на телеканале «Россия 24».

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«Органический закон только начал работать, только появилась система сертификатов. И потребитель, соответственно, ещё не разобрался в том, что такое органика, а ему предлагают уже новый вид продукции. Иногда говоря, что «зелёная» и органическая — это одно и то же», — заявил Мироненко.

Отметим, что при «зелёном» производстве допускается использование средств защиты растений (пестицидов), но в небольшом количестве: примерно 1,5 кг на 1 га. Геномодифицированная продукция при этом запрещена, но минеральные удобрения разрешены с низким уровнем содержанием токсичных примесей.

Кроме того, у таких продуктов должна быть биоразлагаемая упаковка или упаковка с возможностью повторной переработки