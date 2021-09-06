Бишкек, , 16:08 — REGNUM Правительство Киргизии и представительство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе организовали первое национальное симуляционное упражнение по борьбе с торговлей людьми. Об этом сообщили сегодня, 6 сентября, в пресс-службе кабинета министров республики.

Торговля людьми U.S. Air Force

Спецобучение проходят свыше 60 сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, трудовой инспекции, социальных служб, неправительственных и международных организаций.

Они будут использовать профессиональные навыки, чтобы смоделировать меры противодействия торговле людьми в режиме реального времени, в максимально приближенных к реальности условиях.

Читайте также: В Киргизии предлагают разрешить примирение сторон по тяжким преступлениям

По словам вице-премьер-министра Жылдыз Бакашовой, киргизские власти понимают, что борьба с торговлей людьми должна быть продолжена с учетом новых тенденций, применения новых технологий и видов эксплуатации.

«Хочу обратить внимание на совершенно новый формат подготовки специалистов и экспертов госорганов и НПО, разработанный ОБСЕ, который позволяет отработать на практике национальный механизм перенаправления, систему защиты и оказания помощи жертвам торговли людьми и разработать рекомендации на основе выявленных недостатков», — сказала она.

Читайте также: Кража невест в Киргизии: похититель убил девушку и покончил с собой