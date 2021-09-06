Джакарта, , 16:07 — REGNUM Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто подтвердил продление на две недели ограничений по коронавирусу за пределами Явы и Бали, сообщает Kompas.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

За пределами Явы и Бали ограничения продлят с 7 по 20 сентября 2021 года.

Кроме того, ограничения по коронавирусу продлят до 13 сентября на Яве и Бали.

Власти Индонезии ввели четыре уровня обеспечения соблюдения ограничений на общественную деятельность (PPKM). Уровень 4 внедрен в 23 городах Индонезии, уровень 3 — в 314 округах, а уровень 2 — в 49 городах.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии приняло решение продлить действие ограничений по коронавирусу.

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