Джакарта, 6 сентября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто подтвердил продление на две недели ограничений по коронавирусу за пределами Явы и Бали, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

За пределами Явы и Бали ограничения продлят с 7 по 20 сентября 2021 года.

Кроме того, ограничения по коронавирусу продлят до 13 сентября на Яве и Бали.

Власти Индонезии ввели четыре уровня обеспечения соблюдения ограничений на общественную деятельность (PPKM). Уровень 4 внедрен в 23 городах Индонезии, уровень 3 — в 314 округах, а уровень 2 — в 49 городах.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии приняло решение продлить действие ограничений по коронавирусу.

Читайте также:Власти Индонезии продлили действие ограничений по коронавирусу