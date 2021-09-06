Бишкек, 6 сентября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Сборная Киргизии занимает пятое место в общем медальном зачете на Играх стран СНГ — 2021, проходящих в Казани. Об этом сообщают организаторы международного спортивного мероприятия сегодня, 6 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

В копилке киргизстанских спортсменов на данный момент имеется 27 медалей — им уже удалось завоевать два «золота», а также 9 серебряных и 16 бронзовых медалей.

Лидирует на Играх СНГ команда атлетов из России, на счету которых 70 медалей — 42 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых.

На втором месте расположилась сборная Узбекистана — 15 золотых медалей, 14 серебряных и 11 бронзовых. А на третьем месте оказался Казахстан — 6 золотых, 14 серебряных и 27 бронзовых.