Вологда, 6 сентября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обеспокоен высокой смертностью от COVID-19. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания в региональном правительстве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Https://vk.com/o.a.kuvshinnikov Олег Кувшинников делает прививку от коронавируса

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусом и госпитализацией в Вологодской области стабильная, чего нельзя сказать о смертности от этой инфекции. Смертность, к сожалению, у нас высокая. Только за прошедшие сутки от ковида скончались 11 пациентов моногоспиталей в возрасте от 38 до 83 лет», — заявил глава региона.

По его словам, в регионе за сутки выявили 222 носителя коронавируса, моногоспитали загружены на 74%.