Москва, , 16:17 — REGNUM Снизить бюрократическую нагрузку на ученых предложила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус», член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелёва, сообщается 6 сентября на сайте партии «Единая Россия».

Елена Шмелева Дарья Драй © ИА REGNUM

Она обратила внимание на то, что в настоящее время конкурсная процедура на научные исследования предусматривает, что деньги на исследования поступают под конец года. При этом отчитаться за эти средства нужно также до конца текущего года, что снижает эффективность основной деятельности ученых.

«В таких условиях ученым в сжатые сроки приходится выполнять и исследовательскую работу, и огромную бумажную работу для отчетов. Так быть не должно. Они должны заниматься исследовательской работой, а не бюрократической, да еще и в спешке», — указал Шмелева.

Также руководитель «Сириуса» уточнила, что специалистов по итогам проведенных исследований ученых нередко наказывают за формальные недочеты в сопроводительных документах.

«Нужно изменить порядок проведения конкурсов на научные исследования. Проводить их либо в первом полугодии текущего года, либо, если необходимо провести их в конце года, сдвигать сроки предоставления отчетности на следующий год. Мы должны снизить бюрократическую нагрузку на наших ученых и исследователей, это напрямую связано с эффективностью их основной, научной деятельности», — добавила Шмелёва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что новые города на территории Сибири могут быть возведены между Братском и Красноярском, и, кроме того, в районе Канска и Лесосибирска.