Москва, 6 сентября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Предложение президента Украины Владимира Зеленского выделить $277 млрд на трансформацию Украины и превращение ее в цифровой и инфраструктурный хаб Восточной Европы является обычной наглостью. Такое мнение высказал 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM российский экономист Валентин Катасонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Наглое предложение, конечно. Проси много, дадут меньше. Наверное, у него своя логика. Может быть, он рассчитывает на то, что ему хотя бы десятую часть дадут. Но ему десятой части даже не дадут, и сотой даже не дадут, потому что считают, что Украина и так получила слишком много», — считает Катасонов.

Эксперт напомнил, что Международный валютный фонд выделил Украине $2,7 млрд SDR (специальных прав заимствования). Катасонов высказал сомнения по поводу того, что Украине удастся реализовать эти средства.

«Это малоликвидный актив, потому что надо найти желающего, который бы поменял украинскиеSDR на какую-нибудь ликвидную валюту, доллары или евро, которыми Украина могла бы распорядиться. Но пока желающих совершить с Украиной такую сделку нет», — отметил эксперт.

Экономист допустил, что украинское руководство может попросить МВФ о новом кредите под обеспечение SDR.

Напомним, что 23 августа Международный валютный фонд в рамках программы распределения выделил странам — участницам организации $650 млрд специальных прав заимствования. Развивающиеся страны получили $275 млрд, Россия — $17,5 млрд, Белоруссия — $923 млн.

Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Украины Ярослав Железняксчитает, что эти средства уйдут на оплату внешнего долга постсоветского государства.

Специальные права заимствования — нематериальные активы, которые действуют в рамках МВФ. Они могут конвертироваться в физические валюты, передаваться и продаваться. Курс SDR определяется ежедневно.