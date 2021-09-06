Москва, 6 сентября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Рост спроса на продукты в период пандемии дал толчок к расширению органического производства. Об этом 6 сентября заявил исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко на телеканале «Россия 24».

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«Когда мы встречались в прошлом году, разговаривали об этом, ничего не могли сказать по срокам. Сейчас появился целый ряд компаний, которые достаточно активно начинают развивать (это направление)», — заявил Мироненко.

«Теперь мы видим, например, соки и с российским знаком, сегодня таких компаний четыре в реестре», — указал он.

По его словам, производители органической продукции начали экспансию в регионах России.

«Все наши крупные сети сказали, что в среднем рост продаж по органике по 2020 году составил приблизительно от 30% до 50%. Органика пошла в регионы. Если раньше мы говорили, что 70−80% продаж приходится на Москву и Санкт-Петербург, то сейчас мы видим, как магазины начинают открываться в Ростове-на-Доне, Угличе, Ярославле», — отметил он.