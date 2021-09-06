Рязань, 6 сентября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Рязанская областная типография завершила печатать избирательных бюллетеней для выборов депутатов Государственной думы восьмого созыва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в избирательной комиссии региона.

Избирательная комиссия Рязанской области Избирательные бюллетени

В типографии по заказу избиркома напечатали почти 1,8 миллиона избирательных бюллетеней. Они предназначены для голосования по федеральному избирательному округу и по Рязанскому одномандатному избирательному округу № 156 и Скопинскому одномандатному избирательному округу № 157. В соответствии с постановлением избирательной комиссии 6 сентября бюллетени передали в спецсвязь для дальнейшей отправки в территориальные комиссии.

На территории Рязанской области сформирована 1 001 участковая избирательная комиссия.