Москва, 6 сентября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Несмотря на падение общей урожайности, продажи органической продукции в 2020 году в России выросли. Об этом 6 сентября заявил исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко на телеканале «Россия 24».

Продукты питания

«В Европе был рост по продажам органики. И все наши крупные сети сказали, что в среднем рост продаж по органике по 2020 году составил приблизительно от 30% до 50%», — заявил Мироненко.

«Органика пошла в регионы. Если раньше мы говорили, что 70−80% продаж приходится на Москву и Санкт-Петербург, то сейчас мы видим, как магазины начинают открываться в Ростове-на-Доне, Угличе, Ярославле», — указал он.