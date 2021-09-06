Москва, 6 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Если в России правильно организовать удаленную занятость граждан, то это поможет смягчить ситуацию с «утечкой умов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Максим Додонов ИА Красная Весна Удаленная работа

«Преимущества удалёнки бесспорны — отсутствие затрат на дорогу и возможность самостоятельно формировать свой рабочий график. Правильная организация удаленной работы поможет смягчить ситуацию с «утечкой умов». Процессы развития удалёнки характерны для всех стран, поэтому география поиска и подбора персонала расширяется, — сказала доцент. — Квалифицированным специалистам открываются новые перспективы — возможность сочетания работы в регионах с получением высоких заработных плат».

По ее словам, есть плюсы и для слабозащищенных категорий населения, которые могли бы сочетать уход за престарелыми, больными родственниками, детьми с получением дохода на удалёнке.

«Удаленная частичная занятость — очень удобный формат, и в этом случае государству имеет смысл субсидировать создание рабочих мест на дому: предоставление в аренду технических средств, оплата интернета и другие меры», — считает Мирзабалаева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ будущее за комбинированными формами занятости.