Таруса, Калужская область, 6 сентября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В Калуге вынесли приговор 45-летнему жителю Москвы и 27-летнему жителю Самары, которые обвинялись в производстве наркотического средства в особо крупном размере. Об этом 6 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Prokuror-kaluga.ru Нарколаборатория

Судом установлено, что житель Москвы купил в селе Вознесение Тарусского района Калужской области нежилое помещение, в котором оборудовал лабораторию по производству синтетического наркотического средства мефедрон, приобрел оборудование и пригласил из Самары своего знакомого для оказания помощи. Соучастники изготовили в лаборатории около девяти килограммов мефедрона. Однако произведенный наркотик не был реализован, поскольку лаборатория была обнаружена полицейскими, и злоумышленников задержали.

45-летнему мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей, 27-летнему — 15 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.