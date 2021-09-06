Вашингтон, 6 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. США готовы отреагировать на запуск любой северокорейской ракеты. Об этом в ходе пресс-конференции, состоявшейся 3 сентября, сообщил глава Северного командования вооружённых сил США и глава Объединённого командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен Ван Херк.

Флаги США и КНДР

По его словам, готовность к отражению любой провокации сохраняется «24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году».

Американский военный подтвердил, что возглавляемые им силы полностью «готовы для выполнения миссии».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября стратегический разведчик ВВС США был замечен в небе над Корейским полуостровом.

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