Челябинск, 6 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В Челябинске бывшие и действующие участковые уполномоченные сотрудники полиции просят не выселять их из служебных квартир. Они обратились с видеообращением к президенту России Владимиру Путину и главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вторичное жильё

По словам граждан, они встали на учёт в очередь на получение жилья ещё до марта 2005 года. Квартиры были предоставлены им в 2008—2009 годах, но как служебные. А когда люди собрались их приватизировать, то выяснилось, что служебного статуса их жильё не имело.

Граждане заявляют, что администрация Челябинска добивается их выселения из жилья по суду. Просьбы оставить эти жилые помещения за ними наталкиваются на отказы.

Полицейские также отмечают, что служебное жильё им предоставили в рамках областной программы. А заказчиком дома, в котором им дали квартиры, являлось ГУВД по Челябинской области. Дом строили за счёт областных и федеральных средств. Однако весной 2007 года более 20 квартир оказались в собственности муниципалитета. Граждане считают, что это отчуждение было незаконным, и именно с этим связывают свои проблемы.

«Мы не можем без вашей помощи справиться с беззаконием!» — говорят участковые уполномоченные. Они просят помочь им с получением внеочередного жилья, пресечь их выселение, а также проверить законность передачи части квартир в доме муниципалитету.