Москва, 6 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Ситуация на мировых финансовых рынках будет зависеть от политики Федеральной резервной системы США и ведущих мировых центробанков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Красильников, объясняя причины перегрева мировых финансовых рынков.

Peggy Marco Рост экономики

«Изначально дополнительная ликвидность со стороны международных организаций и ФРС США была вызвана необходимостью сглаживания эффектов от пандемии, — сказал Красильников. — Однако на данный момент рост долга продолжается. Это обусловлено сохранением низких ставок на мировых рынках. Это во многом зависит от политики ФРС и ведущих мировых центробанков. Постепенное ужесточение кредитно-денежной политики должно приостановить перегрев рынков. Однако на резкое ужесточение кредитно-денежной политики США инвесторы могут отреагировать массовой продажей высокорисковых активов, что может привести к панике на финансовых рынках».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что одна из основных настораживающих тенденций в мировой экономике — это сильный рост глобальной долговой нагрузки.