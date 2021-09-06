Москва, 6 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. На Красной площади в Москве состоялась церемония чествования приехавших с Параолимпиады в Токио членов сборной команды России. Об этом 6 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

Перед этим российских параолимпийцев торжественно с кортежем встретили в аэропорту, и затем они направились на Красную площадь.

В начале церемонии российская пловчиха Валерия Шабалина подняла флаг России после чего прозвучал российский гимн.

«Готовились долгие девять лет, было непросто делать это в период жёстких ограничений. Вы показали, что вы герои, мы видели, как вы хотели попасть на эти Игры и победить. Вы являетесь примером для всех нас, примером того, что никогда нельзя сдаваться», — заявил в ходе церемонии со сцены министр спорта Олег Матыцин.

Также 13-кратная чемпионка Параолимпийских игр Рима Баталова отметила, что членов сборной России в первый раз так встречают и так много транслируют их возвращение на родину по телевидению.

«Мы должны гордиться нашими параолимпийцами, их жизнелюбием, их силой духа и умению преодолевать трудности», — заявил журналистам трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

Отметим, сборная России завоевала на Параолимпийских играх в Токио в общей сложности 118 наград, включая 36 золотых, что позволило ей занять третье место в общем медальном зачете.