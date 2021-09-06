Воронеж, 6 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Следственные органы начали доследственную проверку в связи автоаварией с участием маршрутного автобуса и шести легковых автомобилей в Воронеже утром 6 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета.

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«В рамках процессуальной проверки следователями СК будут опрошены очевидцы, пассажиры и водитель автобуса, представитель компании-перевозчика, назначена судебно-медицинская экспертиза, истребована документация, регламентирующая оказание транспортной компанией услуг по перевозке населения, а также результаты административного производства по факту ДТП», — прокомментировал рассказал руководитель следственного отдела по Советскому району Воронежа регионального управления СК России Евгений Аверин.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 6 сентября на улице Ворошилова. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса «ГАЗель» маршрута №70м столкнулся с движущимся впереди легковым автомобилем, выехал на встречную полосу, где также столкнулся с другими автомобилями. Травмы в результате аварии получили две пассажирки маршрутки, в том числе жительница Тульской области, обе госпитализированы.