Москва, 6 сентября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Одна из основных настораживающих тенденций в мировой экономике — это сильный рост глобальной долговой нагрузки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Красильников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Существует ненулевая вероятность глобального финансового кризиса, — сказал он. — Однако речь идет о так называемом среднесрочном периоде, то есть прогнозном горизонте больше года. Пока можно говорить об определенных настораживающих тенденциях, которые были характерны для предыдущих кризисов. Основная из них — это сильный рост глобальной долговой нагрузки, в том числе среди компаний и институциональных заемщиков, характеризующихся низкой финансовой устойчивостью».

По его словам, на данный момент основную озабоченность вызывает рост корпоративного долга спекулятивного сегмента.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что в случае нового мирового финансового кризиса удар испытают все отрасли экономики РФ.