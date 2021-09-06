Киев, 6 сентября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Ориентировочно с 13 сентября на Украине может быть введен «жёлтый уровень» эпидемической опасности в связи с ростом заболеваемости COVID-19, заявил 6 сентября министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Чиновник напомнил, что «жёлтый уровень» означает дополнительные ограничения, которые предусмотрены для желтого уровня и которые касаются в первую очередь массовых мероприятий.

По его словам, переход на «желтый уровень» осуществляется сразу по всей стране, а в дальнейшем каждый регион будет получать свой уровень в зависимости от показателей заболеваемости.

Ляшко уточнил, что в настоящий момент оснований для перевода какого-либо региона Украины на «красный уровень», свидетельствующий о тяжелой эпидемической ситуации, нет.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что стране не удастся избежать нового локдауна из-за коронавируса, ориентировочно он будет введен в ноябре.