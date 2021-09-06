Уфа, 6 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. 2,4 млн человек намерены привить против сезонного гриппа в Башкирии. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что в регионе намерены привить от гриппа 493 тысячи детей, взрослых — 1,9 млн человек и семь тысяч беременных женщин.

В настоящий момент в Башкирию поставлено 134 190 доз вакцины против гриппа «Ультрикс Квадри» для вакцинации взрослых жителей в возрасте от 18 до 60 лет и 1 058 230 доз вакцины СОВИГРИПП для вакцинации взрослого населения. Поставки в Башкирию вакцин для детей ожидаются во второй половине сентября.

Отмечается, что вакцинация жителей против гриппа проходит в рамках национального календаря профилактических прививок.

«Вакцинация от коронавируса не отменяет прививку от гриппа. Между прививками от коронавируса и гриппа должен пройти месяц», — говорится в сообщении пресс-службы.