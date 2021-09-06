Санкт-Петербург, 6 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Участник незаконной уличной акции, состоявшейся 31 января 2021 года на Исаакиевской площади Петербурга, получил три года колонии-поселения за применение насилия в отношении сотрудника ОМОН Росгвардии, который проводил его задержание.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Илья Першин

27-летний Илья Першин решением Октябрьского районного суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ, за это могло быть назначено до пяти лет лишения свободы.

Как установлено следствием и судом, подсудимый, в ответ на законные действия бойца ОМОН по его задержанию, преследуя цель скрыться, когда омоновец захватил его руками за туловище, оказал сопротивление и умышленно нанес бойцу не менее двух ударов локтем в грудь и один удар ногой в область коленного сустава. Тем самым причинил потерпевшему физическую боль и телесное повреждение, которое не влечет за собой кратковременного расстройства здоровья.

«Першин вину не признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии-поселении», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, в начале августа другого петербуржца, который на незаконной акции в январе 2021 года избил двух полицейских, приговорили к 4,5 годам колонии.

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Также вынесен обвинительный приговор мужчине, который применил удушающий приём в отношении сотрудника ОМОН Росгвардии в ходе несанкционированной уличной акции 21 апреля 2021 года.