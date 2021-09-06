Пенза, 6 сентября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. В Пензенской области наборами продуктов питания обеспечат пожилых получателей соцуслуг и многодетные малообеспеченные семьи. Всего адресную поддержку в связи с продлением режима повышенной готовности, вызванного угрозой распространения в регионе новой коронавирусной инфекции COVID-19, получат 22 708 жителей, сообщает пресс-служба минтруда. социальной защиты и демографии Пензенской области.

Pnzreg.ru Продуктовый набор

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Продуктовая помощь будет оказана многодетным малообеспеченным семьям и жителям старше 65 лет, состоящим на социальном обслуживании. В продуктовый набор вошли: тушенка, рыбные консервы, гречка, горох, рис, масло подсолнечное, макароны, мука, сахар, конфеты, печенье, чай и сгущенное молоко.

Доставка продуктов до получателей началась с 6 сентября.

ИА REGNUM напоминает, весной 2020 года продуктовые наборы за счет бюджета Пензенской области получили 4 тыс. малообеспеченных семей с детьми в возрасте от рождения до окончания школы, состоящих на учёте в органах соцзащиты. Также продуктами обеспечили около 3 тыс. семей, которые являлись малообеспеченными, но не могли официально подтвердить свой доход.

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